Dopo il suo arrivo in Honduras, Rocco Siffredi sembra essere stato l'unico ad entrare in sintonia con Raz Degan, provando più volte a farlo riappacificare con gli altri naufraghi. A quanto pare il modello israeliano non vuole saperne nulla, anzi, si diverte a prendere in giro i suoi compagni con simpatiche imitazioni. Ecco il video.