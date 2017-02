Paola Barale, ospite in studio per dare supporto al suo ex compagno Raz Degan, ha fatto delle dichiarazioni molto forti: "Prima di partire ci siamo visti. Sapevo che la sua più grande difficoltà sarebbe stata interagire con gli altri". E alla domanda di Vladimir Luxuria: "C'è ancora qualcosa tra voi?" lei risponde: "Raz resterà sempre il più grande amore della mia vita".