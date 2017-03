Dopo la decisione di Raz Degan, leader di questa settimana, di mandare in nomination Moreno, gli animi sull'Isola dei Famosi si sono scaldati. In questi ultimi giorni però Moreno essere sembra spronato da questa sfida e decide di mostrare il suo lato migliore: "Mi sono sentito inutile in diretta. È dai colpi più duri che si fa lo sforzo di crescere e di dimostrare il contrario" spiega il rapper agli altri naufraghi.