Nelle scorse settimane avevamo assistito a molteplici effusioni tra Malena Mastromarino e Moreno ma, a quanto pare, quella che all'inizio poteva sembrare una nuova storia d'amore nata sull'Isola Dei Famosi, in realtà era solo un flirt. Dopo essere stati divisi tutta la settimana, mentre il rapper era sull'isola del fuoco, l'attrice ha rivolto le sue attenzioni verso Simone Susinna. La scorsa notte, infatti, i due naufraghi hanno dormito insieme ma il modello afferma di non voler alcun tipo di tensione con Moreno. "Non si lascia corrompere in alcun modo" afferma delusa Malena.