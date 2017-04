In queste ultime settimane a "L'Isola dei Famosi" sembrava fosse nato un flirt tra Simone Susinna e Malena, infatti la ragazza aveva dichiarato: "Con Simone non è soltato una semplice amicizia perché si vede che c'è una simpatia. Lui però è un ragazzo geloso, difficilmente potrebbe accettare il mio lavoro. Ci siamo promessi che lui verrà a trascorrere del tempo da me in Puglia ed io andrò a Milano, mi ha detto chiaramente che potrei essere la sua fidanzata ideale. Per la prima volta nella vita ho dormito un mese di seguto con un uomo. C'è stato un bacio e a me farebbe piacere andare oltre". Il modello però, dopo aver vinto la prova ricompensa, porta a pranzo la pornostar e le confessa: "Se non è scattato nulla da parte mia in due mesi, non credo succederà. Non sono venuto qui per avere una storia d'amore". Guarda il video in alto.