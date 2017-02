Sull'Isola dei Famosi sono sempre più frequenti le discussioni, soprattutto tra Malena e Moreno. Dopo i baci e le effusioni sembra che i due naufraghi siano sempre più lontani. Lo conferma la pugliese che, sfogandosi con Nancy, dice: "Ho detto a Moreno che non deve abbracciarmi e che deve stare lontano da me". A quanto pare da quando i due sono tornati sulla stessa isola l'idillio sembra essere davvero finito, forse per l'avvicinamento dell'attrice a Simone Susinna.