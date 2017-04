La finale de "L'Isola dei Famosi" è iniziata da pochi minuti e vediamo ancora in gioco Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e Simone Susinna. Solo uno tra di loro sarà il concorrente vincitore di questa edizione del reality, caratterizzata da un percorso evolutivo che ha coinvolto i naufraghi di puntata in puntata. Alessia Marcuzzi, dopo essersi collegata con i finalisti, lancia un RVM dell'ultima settimana dei concorrenti in Honduras per mostrare al pubblico come hanno trascorso i loro ultimi giorni sull'Isola. Guarda il video in alto.