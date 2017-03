Dopo una settimana passata in Honduras, Imma Battaglia è ospite in studio a l'Isola dei Famosi. La donna, dopo alcune domande da parte di Alessia Marcuzzi, parla di Raz Degan in maniera insolita: "Raz parla continuamente fuori dalle telecamere, io odio i bugiardi ed stata una grande tensione emotiva stare con lui. Mi ha detto che qui c’è un gioco in atto e che lui ha deciso da molto tempo che sarebbe stato qui da solo”.