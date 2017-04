Durante la diretta di martedì de "L'Isola dei Famosi", Nancy Coppola e Malena Mastromarino sono state messe sotto accusa per il loro comportamento da strateghe nei confronti degli altri naufraghi. In compenso però, sono riuscite a vincere la prova svolta in puntata ed è arrivato il momento di riscuotere il loro premio. La cantante e la sexystar sbarcano quindi sull'Isola dei Pescatori ed appaiono molto entusiaste: "Non pensavo che a pochi metri ci fosse una spiaggia così bella, un po' come la mia Napoli quando vai al mercato, è stato bello rivivere la civiltà", dichiara Nancy. Guarda il video in alto.