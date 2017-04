In attesa di lasciare per sempre L'Isola dei Famosi, durante la puntata finale che andrà in onda Mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5, i concorrenti rimasti in gara continuano a punzecchiarsi a distanza. La dodicesima edizione del reality è stata caratterizzata da divisioni, scontri e continue sorprese che hanno animato le dinamiche di gioco dei naufraghi che, per 11 settimane, hanno affrontato prove evolutive, prove ricompensa e prove leader curiose e avventurose, hanno sopportato i morsi della fame e hanno combattuto dando il massimo per raggiungere la vittoria. Tutto questo ha creato forti discussioni e tensioni che hanno portato il gruppo ad una vera e propria divisione e, nonostante sia arrivata la fine, i naufraghi sono ancora divisi. Guarda il video.