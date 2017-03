Dopo la sua eliminazione nel corso della sesta puntata del reality, Giulia Calcaterra ha risposto alle domande del web durante la videochat de "L'Isola dei famosi": "Quando decidi di metterti in gioco sei giudicata in positivo e negativo. Essendo troppo competitiva forse non sono stata apprezzata e non è stato compreso il mio modo di essere". Ogni martedì alle 15:30 insieme a Monica Somma scopriremo di più sui naufraghi eliminati ma, nel frattempo, guardate il video.