L'Isola dei Famosi continua... Cecilia e Alex Belli al concerto di Valerio Scanu

12:13 - L'Isola dei Famosi continua anche lontano da Cayo Paloma per Cecilia Rodriguez e Alex Belli, che si sono trovati al concerto di un altro naufrago: Valerio Scanu. Il tour di Lasciami entrare ha fatto tappa a Milano e gli ex concorrenti non si sono lasciati sfuggire l'occasione per una mini-rimpatriata: Cecilia accompagnata dalla mamma Veronica e Alex avvinghiato alla moglie Katarina, con cui sembra essere tornato il sereno dopo i presunti tradimenti.

Sull'Isola Velerio si divertiva a prenderla in giro per l'accento argentino, ma Cecilia non se l'è affatto presa ed è anzi andata al suo concerto. Sul posto ha incontrato l'altro ex naufrago Alex Belli, avvinghiato alla mogliettina. La presenza dei compagni di avventura non è sfuggita al cantante, che durante il concerto è sceso dal palco per andare ad abbracciare la showgirl e ballare insieme a lei sulle note di "Cielito lindo".