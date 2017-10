Dalla carriera alla vita privata, dalle amicizie lunghe una vita al rapporto con il figlio, Gerry Scotti si mette a nudo nel quarto appuntamento de "L'intervista", la trasmissione di successo in onda giovedì in seconda serata su Canale 5. Il noto conduttore ha rivissuto con un pizzico di emozione le tappe fondamentali della sua storia, arrivando anche a toccare temi di attualità, come il caso Weinstein, il produttore hollywoodiano al centro delle polemiche per molestie ai danni di attrici e modelle. "E' uno zozzone - commenta Gerry Scotti - questo sistema è molto diffuso in tutto lo show business e più si va ad alti livelli, più probabilmente è vero che si pratichi". Maurizio Costanzo e il suo ospite hanno poi colto l'occasione per appellarsi ai telespettatori: "Se doveste trovarvi in una situazione del genere, non perdete tempo. Denunciate subito".