Durante la seconda puntata del serale di Amici 17, conclusasi con quello che possiamo definire un ribaltamento dei ruoli: l'allievo diede una lezione agli insegnanti. La persona in questione è Daniele Rommelli, ballerino ventiquattrenne della squadra blu che fu escluso prima di iniziare la gara. Cosa già successa durante la prima puntata del serale del programma e ripetutasi anche nella seconda: Daniele seguì infatti l’intera puntata nella zona rossa, quella a rischio eliminazione, senza poter mostrare a giudici e pubblico il suo talento e amore per la danza.



Prima dell’eliminazione intervenne Luca Tommassini, che volle dare la possibilità a Daniele di esibirsi, ma questo non bastò a salvarlo: una volta eliminato, Daniele si schierò contro i professori Garrison e Bill Goodson, decidendo di prendersi un momento tutto suo per impartire una lezione di umanità. "Vi chiedo una cosa, dato che le telecamere hanno un potere enorme. Non insultate la gente che prova a fare arte. Consigliateli, ma non insultateli perché far smettere di fare arte a una persona è come ucciderla".



Un discorso che ha commosso e registrato consensi soprattutto da parte di Giulia Michelini e Alessandra Amoroso: "Date consigli, date critiche ma non insulti perché gli insulti non fanno crescere nessuno". L'eccessivo potere dei professori e la possibilità di non far esibire i ragazzi decidendo fin dall'inizio della puntata di mandarli in eliminazione suscitò molte polemiche, tanto che molti da casa la definirono una vera e propria scorrettezza.