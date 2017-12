Vi ricordate i casting organizzati a sorpresa dal programma "Le Iene" per trovare il protagonista maschile del loro primo film porno amatoriale? Lo scorso maggio la trasmissione di Italia 1 aveva dato vita a una divertente serie di provini, mettendo così alla prova alcuni fattorini di fronte al fascino di una bellissima sexy star.



Ma se qualcuno non era caduto nel tranello ed era andato via senza esitazione, altri, nonostante fossero fidanzati o addirittura sposati, non avevano saputo resistere e in pochi istanti si erano liberati dei vestiti per passare ai fatti. Una gag divertente interrotta proprio sul più bello dalla "iena" Cizco, per l'occasione in versione regista.