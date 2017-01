L'ex "Non è la Rai" Eleonora Cecere: "Mara Venier mi prese a schiaffi"

Essere presi a ceffoni da Mara Venier non è roba da tutti i giorni e l'ex "Non è la Rai" Eleonora Cecere se lo ricorda ancora adesso. Era il 1987 e lei, che all'epoca aveva 8 anni, doveva ricevere uno schiaffo da Mara. "Ci è andata giù pesante - ha raccontato a Nuovo - Ma mi ha dato un grande insegnamento". Intanto si prepara a festeggiare i 20 anni di Non è la Rai e svela: "stiamo lavorando ad una compilation".

Arrivata al successo giovanissima, grazie a "Non è la Rai", la Cecere è rimasta ancora in contatto con alcune ragazze come "Pamela Petrarolo, che ha partorito da poco. In più stiamo lavorando ad una compilation musicale per i vent'anni di 'Non à la Rai': sarà una buona occasione per rivedere tutte le ragazze!".