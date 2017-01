L'estate di Canale 5 si tinge giallo con le serie tv inedite

L'estate di Canale 5 si tinge di giallo con un tris di serie tv franco-spagnole in prima tv assoluta da metà luglio. Un unico fil rouge lega la triade mistery: scomparse che sembrano puzzle da risolvere, prima che le sparizioni diventino delitti. Persone sulle quali indagare, nelle pieghe del loro passato o delle loro relazioni, per ritrovarle il più in fretta possibile. Una lotta, oltre che con rapitori o assassini, soprattutto contro il tempo.