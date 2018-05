L'attrice Ellen Pompeo scippata a Firenze: "Ladro, attento, ho origini napoletane"

Vacanza in famiglia a Firenze con disavventura per la dottoressa Meredith Grey di Greyʼs Anatomy. L'attrice Ellen Pompeo, infatti, è stata vittima di un borseggio, mentre era a pranzo in piazza della Signoria e su Instagram ha raccontato ai fan quanto è accaduto. "Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te - scrive nel post direttamente al ladro, in un mix di inglese, spagnolo e italiano -, io sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane". La borsa è stata recuperata, ma senza cellulare. Da qui i ringraziamenti alla polizia.