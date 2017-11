L’appello della figlia di Bobby Solo: "Vorrei sapere cosa ti ho fatto!"

"Non vedo mio padre da quando ho 13 anni. Non mi vuole vedere e non mi vuole parlare, ha chiesto ai suoi avvocati di parlare solo tramite loro. Vorrei sapere cosa ti ho fatto! Avevo solo 13 anni quando mi hai lasciata sotto al portone". Questo l’appello che Veronica Sappi, figlia di Bobby Solo, lancia al padre dal salotto di Domenica Live. "Ci sono genitori che cercano i figli e figli che cercano i genitori", dice la ragazza riferendosi a Nadia Bengala, l’ex miss Italia che invece non ha più rapporti con la figlia da oltre un anno e che la scorsa settimana ha lanciato a sua volta un appello.