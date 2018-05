Si apre una porta nel cuore di Bobby Solo. "Spero di fare pace in privato con mia figlia". Così il cantante in un comunicato letto in diretta nello studio di Domenica Live. Dopo settimane di lacrime nella Casa del Grande Fratello della figlia di Bobby, Veronica Satti, finalmente c'è la possibilità che i due s'incontrino. A Domenica Live interviene ancora la mamma di Veronica, Mimma Foti che si augura che i due s'incontrino lontani dalle telecamere. "Speriamo che le polemiche si spengano e che nessuno getti più benzina sul fuoco" ha detto Mimma. Numerose, infatti, erano state le polemiche sulla vicenda. Sui social Veronica era stata pesantemente attaccata: " Questo attaccamento a un padre con cui non ha alcun tipo di rapporto da 15 anni mi sembra fasullo" era il tono di molti commenti su Facebook.