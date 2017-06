Ennesimo caso di agenzia per fotomodelle che combina incontri di tutt'altro tipo. A documentarlo, l'inviata di "Striscia la Notizia" Chiara Squaglia, grazie alla testimonianza di una aspirante modella che si è rivolta al titolare sperando di poter diventare famosa e invece si è sentita offrire ben altro lavoro.

"Può capitare anche una seduta di shooting fotografico 'normale'..." ammette l'agente alla ragazza, non sapendo di essere inquadrato da una telecamera nascosta, lasciando però intendere che si tratti di casi eccezionali - "Ma spesso in realtà è un pretesto per altro: si fa un'ora di foto e un'altra ora con il cliente". Il giro pare avviato: l'hotel è dietro l'agenzia, per un'ora in compagnia delle modelle i clienti possono arrivare a sborsare fino a 500 euro e, prima di iniziare, il titolare dell'agenzia effettua i provini personalmente, iniziando a palpeggiare la complice di Chiara Squaglia, che è costretta a fuggire dall'ufficio per sottrarsi alla situazione imbarazzante.