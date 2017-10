Kourtney Kardashian, rischio cellulite? La sorella Khloe le massaggia il sedere

Se in certe situazioni non ci si aiuta tra sorella, come altro si potrebbe fare? E per le Kardashian il problema cellulite non è da sottovalutare. Così, in uno degli ultimi episodi andati in onda di "Keeping Up With The Kardashian", il reality che segue le vicende della famiglia, Khloe si è prestata a massaggiare vigorosamente il lato B di sua sorella Kourtney per sciogliere gli odiati cuscinetti.