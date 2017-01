Kledi, il ballerino di nuovo innamorato: "Charlotte mi ha reso felice"

13:24 - Charlotte ha 18 anni in meno di Kledi, ma con la sua dolcezza è riuscita a far breccia nel cuore del 'cattivissimo' insegnante di Amici. Fanno coppia fissa da soli cinque mesi, ma hanno già preso casa insieme. "Sento che è una storia importante, la vita a due mi piace - racconta a 'Settimanale Nuovo' - Amo condividere le giornate, con i pro e i contro che ci sono quando si ha una compagna. Ora sono molto felice".

Mamma francese e papà romagnolo, Charlotte è una ballerina professionista e a soli 23 è già una donna di mondo. Per questo la differenza d'età non è un problema per Kledi: "Il vissuto di una persona è molto importante e Charlotte, come tanti altri ballerini, sta da sola ormai da tanti anni. Ha girato tutta l'Europa ed è una donna indipendente. Tutti elementi che aiutano parecchio a superare le differenze di età".



Solo l'anno scorso il ballerino diceva di non aver tempo da dedicare all'amore e di volersi buttare anima e corpo alla danza. L'arrivo della bella italo-francese, però, ha sparigliato le carte perché "per fortuna la vita continua. L'ho incontrata cinque mesi fa tramite amici comuni e ci siamo subito capiti". E sull'idea di diventare papà non si sbilancia: "Penso sia inutile fare progetti: le storie d'amore devono essere vissute giorno dopo giorno. Poi le cose arrivano da sole...".