Kit Harington, da "Il Trono di Spade" a una miniserie su Guy Fawkes

La star de "Il Trono di Spade" Kit Harington sarà il protagonista di una miniserie per la BBC. Si dovrebbe intitolare "Gunpowder" e sarà basato sul complotto (il Gunpowder Plot, ovvero la Congiura delle Polveri) avvenuto nel 1605 in Inghilterra. Guidato da Guy Fawkes, doveva far esplodere la Camera dei Lord e uccidere Re Giacomo I. Il personaggio è diventato icona grazie a "V per Vendetta". Per il Jon Snow televisivo stavolta ci sarà una morte duratura?