Kiss, Gene Simmons lancia il talent rock

12:05 - Nuova avventura televisiva per Gene Simmons, membro fondatore dei Kiss, che al Mipcom di Cannes (l'evento dedicato a produttori e distributori) ha lanciato il suo talent show dedicato alle rock band. Il format si chiamerà "Coliseum" e Simmons ha anticipato che non avrà peli sulla lingua con gli aspiranti rocker: "Non puoi ricoprire la m*** di zucchero. Puoi seguire chi vuoi, ma è una perdita di tempo se non c'è talento".

In "Coliseum" (Colosseo) Simmons si trasformerà in un 'Cesare' del rock e giudicherà le esibizioni con il pollice in alto o verso, proprio come gli imperatori dell'antica Roma. "Vogliamo aprire le botole della vita e essere duri. Si spezzeranno i cuori, la gente piangerà e i sogni si infrangeranno. Proprio come nella vita vera" ha spiegato a 'Hollywood Reporter'.



L'obiettivo è proporre un format diverso dagli altri, che mostri com'è davvero l'industria musicale in tutta la sua crudeltà: "Gli show televisivi sono pura fantasia, vendono bolle di sapone. Sono intrattenimento per famiglie, per la prima serata. Ci sono i bambini e non vogliono essere troppo realistici. Noi vogliamo creare superstar, non solo cantanti che ottengono contratti discografici".