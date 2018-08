Kirstie Alley svela: "Ero innamorata di John Travolta, l'avrei sposato e lo amo ancora!"

Quando una coinquilina ha chiesto all'attrice se avesse mai avuto una relazione con una celebrità, la Alley ha risposto di no ma ha ammesso che ha baciato due attori. Quindi ha parlato a ruota libera della sua cotta per Travolta. "Avrei voluto scappare e sposare John. L'ho amato, lo amo ancora. Se non fossi stata sposata io, lo avrei fatto".



Con l'attore di "Grease" Kirstie Alley ha lavorato fianco a fianco nel celebre "Senti chi parla" del 1989 e nei sequel degli anni 90. Lei all'epoca del primo film era coniugata con l'attore Parker Stevenson, da cui ha divorziato nel 1997, Travolta invece si è poi sposato con Kelly Preston nel 1991. "Mi ci sono voluti anni per non guardare John con sentimento", ha detto. "E' stato il più grande amore della mia vita!".



Un altro attore che l'ha fatta capitolare è stato Patrick Swayze. L'indimenticato protagonista di "Ghost", morto nel 2009, ha recitato con la Alley nella serie tv del 1985 "Nord e Sud". "Mi sarebbe piaciuto avere una relazione con Swayze ma eravamo entrambi sposati, quindi non lo avrei mai fatto", ha detto. "L'ho baciato, ma sono una forte sostenitrice della fedeltà e lui era impegnato", ha continuato. "Abbiamo girato insieme per un anno ed è molto facile innamorarsi di un tuo collega in queste condizioni. Molto, molto facile".