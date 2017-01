Kirsten Dunst, dieta a base di pizza e formaggio per Fargo

Kirsten Dunst si è messa all'ingrasso per la seconda stagione di " Fargo ", la pluripremiata serie tv ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen, in cui interpreta l'estetista del Midwest Peggy Blumquist. Nel corso della sua apparizione al " Jimmy Kimmel Live ", l'attrice ha rivelato di aver dovuto prendere peso per il nuovo ruolo e di aver seguito una dieta a base di pizza, pane e formaggi alla griglia.

L'aumento di peso e il nuovo regime alimentare non hanno affatto smorzato l'entusiasmo di Kirsten Dunst per la sua nuova avventura televisiva, la prima in un ruolo ricorrente di una serie tv. Pochi giorni fa, in un'intervista rilasciata al Guardian, l'attrice ha manifestato i motivi che l'hanno spinta a dedicarsi a un prodotto destinato al piccolo schermo e ha criticato il mondo della cinematografia, affermando che “vengono fatti troppi film” dei quali si perde la paternità. "Con Fargo, non c'è dubbio di chi sia lo show: è il lavoro dello showrunner Noah Hawley che l'ha portata su FX".



"Fargo" è appena ripartita negli Stati Uniti, dopo il grandissimo successo ottenuto al debutto, sia in termini di pubblico, sia in termini di critica, con la vittoria di 2 Golden Globe, 3 Emmy e altrettanti Critics' Choice Television Award.