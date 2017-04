King Kong, non solo al cinema: protagonista di una serie tv

Per il gorilla gigante è venuto il momento di sbarcare in televisione. Sarà infatti protagonista di "King Kong Skull Island", serie tv live action basata sul popolare franchise cinematografico. Secondo le indiscrezioni, il progetto dovrebbe essere un adattamento contemporaneo partendo dall'originale "King Kong" del 1933 che indaghi i misteri e gli orrori di Isola del Teschio e che abbia per protagonista un cast multiculturale guidato da una figura femminile.