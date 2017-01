4 gennaio 2015 Kim Kardashian, un inizio anno all'insegna della nostalgia e degli affetti Su Instagram una serie di foto di lei bambina alla ricerca di affinità tra passato e presente e somiglianze con la figlia North Tweet google 0 Invia ad un amico

14:28 - Per Kim Kardashian è stato un inizio anno all'insegna della famiglia e della nostalgia. Almeno così si può intuire dalle foto pubblicate via Instagram, tutte all'insegna dei ricordi e degli affetti. Ha iniziato qualche settimana fa con una foto di una piccola Kimberly a 7 anni, per proseguire con fotomontaggi in cui si vede la somiglianza tra la Kim di ieri e di oggi e tra lei neonata e sua figlia North oggi.

Dal passato remoto al presente è un viaggio continuo sul filo dei ricordi e dei confronti. E così mettere a confronto la Kim bambina con quella di oggi dividendo la foto è un attimo ed è affascinante vedere come le due metà combacino, così come si sovrappongono quasi perfettamente il viso della piccola North e quello di Kim neonata. C'è spazio anche per le sorelle, con una foto di gruppo, ancora tratta dall'album dei ricordi.



E poi tocca al presente: con le tre sorelle oggi, e Kim con la bimba e papà Kanye. Per una volta, insomma, niente provocazioni, nudi o sensualità. Ma solo amore, affetto e nostalgia.