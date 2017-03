Kim Kardashian racconta in tv la rapina shock subita a Parigi

“That’s when I saw the gun.” Kim breaks her silence about the robbery on #KUWTK next Sunday, March 19 only on E!. pic.twitter.com/sR5afijaFY

"Mi hanno chiesto dei soldi. E io ho risposto: 'Non ho soldi qui con me'. Allora mi hanno trascinato fuori dal corridoio, in cima alle scale. Quello è stato il momento in cui ho visto la pistola, chiara come il sole. Stavo fissando la pistola, guardando indietro verso le scale. Era una situazione del tipo, ‘Ho una frazione di secondo nella mia mente per prendere questa rapida decisione’. Era una cosa della serie... potrei correre giù per le scale ed essere colpita alla schiena, mi sconvolge ancora anche solo pensarci, ma sia che abbiano o non abbiano intenzione di spararmi alla schiena, anche se lo faccio e non mi sparano, se l’ascensore non si apre in tempo o le scale sono bloccate, poi io sono fregata comunque. Non c’è via d’uscita".



Durante la rapina, alla star del reality sono stati rubati gioielli del valore di 10 milioni di dollari. La banda è stata arrestata.