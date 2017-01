16 gennaio 2015 Kim Kardashian, pattinatrice in erba La showgirl posta un'altra foto di lei ragazzina. Tempi molto lontani da quando sarebbe diventata celebre per il suo lato b extralarge... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:41 - Prosegue la riscoperta dell'infanzia e della propria adolescenza da parte di Kim Kardashian. Questa volta la moglie di Kanye West ha postato una sua foto in bianco e nero di quando, ragazzina, andava a pattinare sul ghiaccio. Sguardo sbarazzino pulito, pattini al collo e fiocco in testa, era ben lontana dalla starlette provocatoria diventata celebre anche per le dimensioni extra del suo lato B...