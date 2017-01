Kim Kardashian: "Nuda per l'ultima volta prima di avere un altro figlio"

12:01 - Kim Kardashian si spoglia di nuovo, ma stavolta a mostrarla in tutta la sua bellezza ci ha pensato mamma Kris Jenner, postando su Instagram un video dello shooting senza veli, realizzato per il teaser di "Al passo con i Kardashian", il reality show che coinvolge l'intero clan e che sta per ripartire con la decima serie. Perché spogliarsi ancora? Kim lo ha spiegato così: “Lo faccio perché se resto incinta, il mio corpo sarà totalmente trasformato”.

“Faccio sesso 500 volte al giorno nel tentativo di restare incinta”, afferma la 34enne diva del piccolo schermo in un'altra anticipazione dell'imminente decima stagione del reality, tramesso dal network E!. La focosa vita sessuale di Kim con il marito Kanye West è la portata principale dello show, come mostrato in altre clip postate sul web. In una di queste, Kim confessa alle sorelle Kendall, Khloe e Kourtney di aver appena finito di fare sesso con il marito; in un'altra, le invita a tenersi lontane dalla sua camera da letto perché impegnata a cercare di restare incinta.



Avere un secondo bambino sta diventando un vero e proprio impegno a tempo pieno per la seconda delle Kardashian, che dopo aver affrontato una complicata gravidanza quando aspettava la primogenita Nord, aveva dichiarato di non voler avere altri figli. “Poi lei è nata ed è stata la mia gioia più grande. Lei è la mia migliore amica”, dice oggi Kim della sua bambina. Nord le ha fatto cambiare idea, ma prima di cercare una nuova maternità davanti alle telecamere - e, soprattutto, prima che sia troppo tardi - la Kardashian ha pensato bene di posare come mamma l'ha fatta.

Are you dolls ready? The day is finally here!!! Season Premiere of #KUWTK TONIGHT at 9/8c on E! #thisisgoingtobeepic #family #cantwait

