16 novembre 2017 12:38 Kim Kardashian conferma accidentalmente il sesso del bebè: "Aspetto una bambina" Ospite del talk di Ellen Degeneres, la star del reality annuncia il fiocco rosa

Dopo la primogenita North (4 anni) e il piccolo Saint (2 anni), in arrivo un'altra femminuccia per Kim Kardashian e Kanye West. Ospite del talk di Ellen DeGeneres, la star del reality e di Instagram ha accidentalmente svelato il sesso del bebè, che dovrebbe nascere il prossimo gennaio. Parlando del baby shower ha infatti dichiarato: "North mi ha chiesto di poter giocare con i regali, in modo da testarli per la sorellina"

Un'indiscrezione sfuggita dalla bocca di Kim e subito sottolineata dalla conduttrice: "(Tua figlia North) E' una collaudautrice di giochi.... e tu ci hai appena detto che aspetti una femmina".



Dopo una seconda gravidanza complicata, la Kardashian per il terzo figlio ha deciso di affidarsi ad una madre surrogata. I West stanno seguendo da vicino la gravidanza, per assicurarsi che tutto proceda nel migliore dei modi, come ha confermato una fonte vicino alla famiglia: "Vogliono che tutto sia perfetto e che il bambino sia sano. Non vogliono complicazioni, per questo hanno fornito alla surrogata un regime alimentare preciso e seguono il processo passo passo".

Kim Kardashian, giacca aperta e seno a vista IPA 1 di 7 IPA 2 di 7 IPA 3 di 7 IPA 4 di 7 IPA 5 di 7 IPA 6 di 7 IPA 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Sotto la giacca (aperta) niente. E' così che Kim Kardashian sfila sul red carpet del LACMA a Los Angeles al fianco della madre Kris Jenner mettendo in luce le curve del suo seno esplosivo. Anche questa volta l'imprenditrice è riuscita a catalizzare l'attenzione dei fotografi sfoderando le sue armi di seduzione... leggi tutto