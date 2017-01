2 febbraio 2015 Kim, guest star della quarta stagione inedita di "2 Broke Girls" Nella prima puntata del 3 ottobre su Joy sarà Miss Kardashian l'ospite d'onore della serie tv. La socialite più paparazzata d'America vestirà i panni di se stessa Tweet google 0 Invia ad un amico

14:39 - Puntata imperdibile, la prima della quarta stagione inedita di "2 Broke Girls" in onda su Joy dal3 febbraio in prima serata ogni martedì. Ospite d'onore, nel ruolo di se stessa, Miss Kim Kardashian, la socialite più chiacchierata d'America, moglie del rapper Kanye West (si sono sposati a maggio a Firenze) e nota soprattutto per il suo fondoschiena, tra i più paparazzati dello showbiz.

Andata in onda il 27 ottobre in America la serie tv approda adesso su Joy con una prima puntata davvero da non perdere. Max e Caroline, le due protagoniste scopriranno infatti che "Keep Up With the Kardashians", il reality della bella ereditiera farà una tappa a Williamsburg e cercheranno di cogliere l'occasione per farsi un po' di pubblicità e attirare Kim nel loro negozio di cupcake.



Per la star super cool dello show business mondiale una occasione in più per far parlare di sé. Come se già non avvenisse. Ultimamente la pseudo star-de-che, ha acceso le discussioni a “stelle e strisce” per la doppia cover del magazine “Paper” dove campeggia con il suo celebre lato B desnudo (nell’altra stappa una bottiglia di champagne dalla quale il biondo nettare finisce perfettamente nel calice posto sul suo derrière).



Oltre a molte critiche (la più nota da parte dell’attrice di “Glee” Naya Rivera che l’ha rimproverata via Twitter di essere “la madre di qualcuno”…), la copertina di Kardashian è stata al centro di una galleria infinita di parodie che hanno incrementato la sua celebrità “per caso” e fatto boom su internet e sui social (25 milioni di followers su Twitter e altrettanti su Instagram).



In “2 Broke Girls” Kardashian vestirà i panni – questa volta addosso – di sé stessa. Imperdibile per tastare il polso, più che il popò, di un mito vero o presunto della società americana, del suo show-business e di quanto le due realtà a volte si sovrappongano indissolubilmente.