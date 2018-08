Kim Cattrall di "Sex and the City" scartata a un provino: era poco sexy

Nella serie tv "Sex and the City", Kim Cattrall interpretava Samantha Jones, concentrato di fascino, sensualità e spirito libertino. Ma nonostante questo, l'attrice ha rivelato sul suo profilo Twitter un paradossale rifiuto per un ruolo, in cui si è imbattuta in passato. "Sono stata sostituita in un progetto televisivo da un importante capo di una rete perché ha detto che non avevo sex appeal", ha raccontato.