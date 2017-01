Kiefer Sutherland debutta nel mondo della musica

Kiefer Sutherland, figlio del leggendario Donald, è conosciuto dal grande pubblico per aver prestato il volto al protagonista della fortunata serie televisiva "24". L'attore non ha mai fatto mistero della propria passione per la musica e ha annunciato infatti l'uscita del suo album di debutto, "Down in a Hole", descritto come un disco a tinte folk. "Tutte queste canzoni sono tratte dalle mie esperienze personale", ha dichiarato.