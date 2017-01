Khloe Kardashian shock in tv: "Non ho mai visto un pene bianco"

Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 1 di 9 Da video Da video Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 2 di 9 Da video Da video Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 3 di 9 Da video Da video Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 4 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 5 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 6 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 7 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 8 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv 9 di 9 LaPresse LaPresse Khloé Kardashian, confessioni hot in tv leggi dopo slideshow

Le rivelazioni riguardo la sfera sessuale non si sono però fermate qui. Parlando dell'ex marito Lamar Odom, Khloé ha ammesso: "Non sono stata con Lamar per anni, non abbiamo avuto una vita sessuale... non l'ho baciato per anni. Ma lo amo e voglio il meglio per lui perché non credo che puoi eliminare dalla tua vita una persona con cui sei stata sposata".