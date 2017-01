23 febbraio 2015 Kevin Bacon: "Per rifare il ballo di Footloose ho dovuto noleggiare il film..." L'attore, protagonista un anno fa di un "remake" di alcune scene del film realizzate per il "Jimmy Fallon Show", ha svelato che non ricordava più le mosse da fare... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:02 - Nel marzo scorso ha lasciato tutti a bocca aperta rifacendo alcune coreografie di "Footloose". Ma Kevin Bacon il film se lo ricordava molto poco. L'attore ha rivelato che per realizzare lo sketch per il "Jimmy Fallon Show" è dovuto ricorrere a un servizio di noleggio in streaming per dare una ripassata ai passi. In ogni caso, visto il risultato, era sufficiente una spolveratina alla memoria: Kevin Bacon resterà Ren McCormack per sempre.

Bacon ha raccontato l'aneddoto allo stesso Jimmy Fallon, nei giorni scorsi. "La cosa pazzesca - ha spiegato - è che in quei giorni stato lavorando a "The Following" e mi sono messo a pensare a quello che doveva fare alle 2 del mattino del giorno prima della trasmissione. Ero in cucina, provando a ricordare le mosse e mi sono accorto che alcune proprio non le ricordavo. E così ho dovuto noleggiare il film".