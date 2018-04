Kenya, il viaggio di Viktor, il bambino di cristallo, in cerca di speranza in l’Italia

Dal Kenya fino all’Italia: è il viaggio di Viktor un bimbo disabile, ribattezzato di “cristallo”, che nel suo Paese d'origine sarebbe stato abbandonato a causa dell'handicap. Le Iene hanno documentato le condizioni di questi bambini considerati dalla loro società come vere e proprie “cose rotte” e per questo lasciati a loro stessi.



Viktor è affetto da osteogenesi imperfetta, che provoca una estrema fragilità delle ossa: anche se ha sei anni, ne dimostra due proprio a causa della malattia. Il piccolo è accudito dalla mamma Feith, abbandonata dal marito dopo 3 mesi della nascita del bimbo. Solo grazie alle donazioni della Onlus “Stella Cometa” Viktor è potuto partire alla volta di Brescia per essere operato. Ora grazie all'intervento, il bambino migliora giorno dopo giorno, ma per guarire al meglio dovrà essere sottoposto ad una ulteriore procedura chirurgica anche all'altra gamba.