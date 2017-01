Kendall Schmidt: "Amo i Big Time Rush ma gli Heffron Drive sono la mia vita"

Attore quasi per caso, musicista per vocazione. Questo è Kendall Schmidt che, chiusa l'avventura con i Big Time Rush ha ripreso in mano il suo gruppo con cui aveva mosso i primi passi nel mondo musicale. E per curare quello che è il suo progetto più caro è disposto anche a perdersi qualche possibilità in tv. Infatti il tour della sua band coincide con il periodo in cui si fanno provini e audizioni, ma per lui è non così importante. "Io recito ma la musica è la mia grande passione - spiega -. Se fai l'attore e non sei ai livelli di Leonardo Di Caprio devi fare un sacco di audizioni e magari adattarti a cose che non ti piacciono. Con gli Heffron Drive scrivo e interpreto la mia musica, dipende tutto da me".



A tal proposito, i Big Time Rush li hai sentiti come un progetto tuo o era più un ruolo nel quale eravate calati?

Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito completamente parte del progetto, e in altri momenti era più chiaro che c'era qualcuno sopra di noi che guidava la macchina. Ma credo che abbiamo sorpreso molte persone perché quando ci hanno messo insieme siamo stati noi a decidere di fare della band quella che poi è diventata. I Big Time Rush non avrebbero avuto lo stesso successo se non avessimo amato così tanto quello che stavamo facendo.



In alcune date del tour ci sarà Logan Henderson. Con lui hai sviluppato un rapporto particolarmente stretto?

Lui ha fatto un cameo in una versione acustica di una delle nostre canzoni, nell'ultimo cd. Poi abbiamo fatto uno spettacolo insieme a Los Angeles quando l'album è uscito. Ci è sembrato carino che in questo tour lui venisse a suonare quel brano e magari qualcun altro con noi. Chi lo sa? Magari anche qualche canzone dei Big Time Rush...



Mentre giravi la serie, con il successo avuto, hai mai temuto che potesse portare via spazio a quelli che erano i progetti a cui più tenevi?

Non esattamente, perché ho comunque sempre tenuto i due ambiti separati. Non voglio sembrare disincantato riguardo al fatto di fare il cantante ma non riesco a considerarlo come un vero lavoro. Non è certo come andare in ufficio dalle 9 alle 17. Soprattutto nella situazione in cui sono, da artista indipendente, richiede tutta la mia attenzione, è molto di più che salire su un palco a suonare. Sono io che decido e scelgo quasi tutto.



I fan degli Heffron Drive e dei Big time Rush coincidono o sono due "popolazioni" diverse?

Sono nella maggior parte dei casi gli stessi fan anche se molti fan degli Heffron Drive non hanno mai seguito i Big Time Rush e questi ultimi hanno un popolarità infinitamente più grande. Ovviamente faccio il possibile per portare più fan possibile a conoscere gli Heffron Drive ma il mio impegno maggiore è quello di cercare nuovi fan, colpire chi non conosce né gli uni né gli altri.



Com'è passare dalle folle dei concerti dei BTR alle location più raccolte degli Heffron Drive?

Non è questione di grandezza del posto ma di calore del pubblico. E' bello suonare per migliaia di persone ma anche per poche centinaia. Per me è comunque importante, perché c'è lì qualcuno per ascoltare la tua musica, per apprezzare il tuo lavoro. E con gli Heffron Drive l'emozione è più forte perché sono maggiormente coinvolto in prima persona.



Quella dei Big Time Rush è un'avventura finita o c'è la possibilità di una reunion?

E' sicuramente finita l'avventura dello show televisivo. Per quanto riguarda la musica la porta è sempre aperta. Saremo sempre una band e quindi magari qualche occasione per tornare a suonare insieme ci sarà.



LE DATE DEL TOUR

- 11 marzo, ore 20.00: BARI Palaflorio

- 12 marzo, ore 17.00: ROMA Palalottomatica

- 13 marzo, ore 16.00: TORINO Teatro Colosseo

Nelle prime tre date Kendall sarà accompagnato dalla sua band live, Heffron Drive, + Logan Henderson dei Big Time Rush come ospite speciale

- 15 marzo, ore 19.00: FIRENZE Obihall

- 16 marzo, ore 19.00: BOLOGNA Teatro Il Celebrazioni

- 19 marzo, ore 20.00: TRIESTE Teatro Politeama Rossetti

- 20 marzo, ore 17.00: MILANO Fabrique