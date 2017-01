Kendall Jenner, record su Instagram: 2,5 milioni di like con una foto

Kendall Jenner ha solo 19 anni, ma negli Stati Uniti è già molto famosa. E' conosciuta come personaggio televisivo, come modella, come figlia (suo padre è l'olimpionico Bruce Jenner, medaglia d'oro nel Decathlon ai giochi di Montreal) ma soprattutto come sorella (da parte di madre) di Kim Kardashian, modella americana diventata famosa più che per i meriti artistici per un video porno amatoriale ripreso mentre faceva sesso con il suo fidanzato e diffuso sulla rete. Bene, ora la 'sorellina' sembra pronta al sorpasso. Sì perché con questo scatto, che la ritrae sdraiata per terra con i suoi splendidi capelli a formare tanti cuori, ha superato il record di 'like' su Instagram. Abbattuto il muro dei 2,5 milioni 'mi piace' ma, soprattutto, ha superato il precedente primato. A chi apparteneva? A Kim Kardashian, ovviamente...