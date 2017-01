Kelly Rowland, l'ex Destiny's Child entra nel cast di Empire

Kelly Rowland si lancia in una nuova avventura televisiva, che si aggiunge alle precedenti apparizioni non solo in serie tv, ma anche in alcuni dei reality delle Kardashian e a X Factor, dove ha partecipato in qualità di giurato in ben quattro Paesi: Germania, Uk, Australia e Stati Uniti.



Per la cantante e attrice si tratta anche della prima opportunità lavorativa dopo la morte della madre, avvenuta a dicembre 2014, e la nascita del suo primo figlio, Titan Jewell Witherspoon, partorito lo scorso 4 novembre.