Kelly Brook tutta nuda per una sit-com

14:31 - Nuovo ruolo hot per Kelly Brook, che si spoglia in tv... ma solo per far ridere. L'attrice e modella ha infatti regalato un nudo integrale nel trailer della sit-com "One Big Happy", lo show prodotto dalla conduttrice Ellen DeGeneres. Nello show interpreta Prudence, una donna che accetta di condividere il futuro marito Luke (Nick Zano) con l'amica lesbica Lizzy (Elisha Cuthbert), che sta per avere un bambino proprio da lui.

Ospite dello show della DeGeneres per promuovere la serie, la conduttrice ha ricordato insieme alla Brook il loro primo incontro sul set: "Eri nuda, completamente nuda. Sei pixelata nella messa in onda, ma lì stavi camminando tutta nuda per copione e mi sembravi perfettamente a tuo agio. E' stato uno shock per me entrare e vederti camminare nuda in quel modo".



"Ero a mio agio con Elisha (Cuthbert, l'altra protagonista ndr.), ma con te non c'eravamo ancora incontrate - ha risposto - Era alla mia battuta d'entrata, stavo guardando Elisha e quando mi sono girata c'era tu lì davanti, che sembravi cercare il tuo posto in quella scena. A quel punto ho urlato!".