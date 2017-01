2 febbraio 2015 Katy Perry, effetti speciali e grandi successi per accendere il Super Bowl La reginetta del pop incanta nella performance dell'intervallo, in cui si è esibita con Lenny Kravitz e Missy Elliott Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Katy Perry regina del Super Bowl XILX. La cantante ha illuminato lo stadio di Glendale (Arizona) nell'halftime show della finalissima della NFL. Nei 13 minuti di performance, in cui si è esibita in alcuni dei suoi successi, la Perry ha offerto un concentrato di effetti speciali - cavalcando una stella e un leone meccanico - e quattro cambi d'abito. Guest star della serata Lenny Kravitz e la rapper Missy Elliott.

La critica americana non ha perso occasione per storcere il naso, ma non si può dire che Katy Perry non abbia acceso lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl XILX. La reginetta del pop ha fatto il suo ingresso cantando “Roar” a cavallo di un gigantesco leone metallico, mentre lo stadio veniva illuminato da migliaia di fuochi d'artificio. Addosso un vistoso completo con lingue di fuoco per un'entrata sicuramente d'effetto, sottolineata anche dalla seconda canzone proposta: “Dark Horse”.



Lo show è proseguito con la hit della consacrazione “I Kissed a Girl”, in cui la Perry è stata accompagnata dalla chitarra rock di Lenny Kravitz, primo super ospite della serata, rimasto però un po' ai margini. Archiviata la parentesi con il sexy collega, primo cambio d'abito e di scena con il palco trasformato in una spiaggia Anni Sessanta per “Teenage Dream” e California Gurls” e animato da squali ballerini e bellezze al bagno in stile fumetto.



Poi è stata la volta della seconda super ospite, Missy Elliott, che si è esibita in alcuni dei suoi successi insieme alla collega ,questa volta in felpa extra large.



Il finale non poteva non includere un tocco di patriottismo e così, nell'uscita in grande stile, la Perry ha intonato “Firework”, sorvolando lo stadio su una stella cometa, in abito lungo stelle e strisce, accompagnata da altri fuochi d'artificio, per una serata pirotecnica in cui la cantante ha condensato tutti gli elementi vincenti della sua musica e del suo personaggio.