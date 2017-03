Katie Price, scatto hot e critiche social per la prorompente showgirl

Katie Price è alle Maldive prima di partecipare a un reality sulla propria vita, in pratica sulla scia di quello che fanno le Kardashian negli Usa. La showgirl britannica ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto della sua vacanza. In una posa sulla spiaggia con un succinto costume da bagno rosa di pizzo, sdraiata su una pedana di legno con le curve in vista. Qualche fan però ha reagito non proprio bene, rispondendo "Sembri un pezzo di pancetta!"...