Katie Holmes torna a studiare, si è iscritta alla Harvard Business School

Mamma single, attrice (è Jackie Kennedy nella serie tv americana "The Kennedys: after Chamelot"), regista, ex di Tom Cruise e attuale compagna di Jamie Foxx, o almeno così si mormora, ma adesso anche studentessa. Katie Holmes, 38 anni ha infatti deciso di rimettersi a studiare iscrivendosi all'università e più precisamente alla Harvard Business School. Lo ha annunciato su Instagram con un post: "I am so thankful and excited to be @harvardhbs with so many brilliant people".