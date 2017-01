Katia Pedrotti: "Non mi sono rifatta"

"Non sempre ci si deve per forza rifare!!!". Parola di Katia Pedrotti che su Instagram risponde ai follower che postano commenti maliziosi su presunti ritocchi estetici. L'ex concorrente del "Grande Fratello 4" che nella Casa ha trovato anche l'amore con Ascanio Pacelli (si sono sposati e hanno due figli) però ammette: "Anni fa ho rifatto il seno e lo rifarei altre mille volte! Ma il viso proprio no! Questa volta avete toppato!".