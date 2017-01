Katia e Ascanio: "Abbiamo superato la crisi per amore dei nostri due figli"

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si confessano a cuore aperto a "Domenica Live". Nel salotto di Barbara d'Urso la coppia, che si è innamorata nella casa del "Grande Fratello", ha presentato i figli Matilda e Tancredi, e ha ripercorso le tappe del loro amore (l'anno scorso hanno festeggiato 10 anni di matrimonio). Non solo. I due ex gieffini hanno anche raccontato i momenti bui, come quella "crisina superata per amore dei figli".