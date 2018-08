Katherine Kelly Lang, la Brooke di "Beautiful" produrrà un film in Italia

Da " Beautiful " all'Italia, in veste di produttrice cinematografica. Katherine Kelly Lang , la celebre Brooke Logan della soap americana che va in onda dal 1987, è stata a Vico Equense come madrina dell'ottava edizione del " Social World Film Festival ", evento che unisce la passione per il cinema dei giovani con i temi sociali , nella cornice della Costiera Sorrentina e ha parlato del suo prossimo progetto sul grande schermo.

L'attrice americana, dopo una masterclass con giovani attori e registi ha rivelato il suo prossimo progetto: "Stiamo lavorando per produrre un film, è una storia meravigliosa, un bel progetto che parlerà al cuore", ha detto. "La maggior parte sarà girata in Puglia, almeno l'80%". Sarà un film per tutti, ha assicurato la Lang. "Il titolo sarà 'How to climb a tree', riguarda il trovare la propria strada nella vita: ci sono così tante possibilità e modi di scalare i rami per raggiungere il successo!".



Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo marzo, con attori locali e italiani. Sul palco del "Social World Film Festival" la Lang ha poi ripercorso le tappe principali della sua carriera, dalle prime apparizioni nella serie tv "Happy Days" all'ultimo spot dedicato alla ricerca contro il cancro.



E sui temi sociali del festival ha aggiunto: "Io credo sia giusto sfruttare al meglio tutti i canali per comunicare con le persone, ci sono tante cose che la gente deve sapere, tante storie, io sono ambasciatrice della lotta contro il cancro, alcuni membri della mia famiglia sono scomparsi a causa di questa malattia: è un tema che mi sta molto a cuore", ha raccontato.