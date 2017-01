Katherine Heigl, biondo platino per un nuovo ruolo

"Sono diventata platino per il mio nuovo ruolo al cinema... mi devo ancora abituare. La buona notizia è che a Josh Kelley (il marito ndr.) piace". L'attrice non ha rivelato nessun altro dettaglio sul personaggio che dovrà interpretare, ma dal sorriso che sfoggia pare sia soddisfatta.



Nell'attesa di saperne di più, dal 7 settembre su Premium Stories la vedremo protagonista della serie tv "State of the Affairs", in cui interpreta una brillante analista della Cia specializzata in gestione delle crisi internazionali.